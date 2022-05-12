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Досуг / Погода

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Псковской области 13 мая

12 мая 2022 года, 18:40

13 мая по территории Псковской области ночью местами, днем в большинстве муниципалитетов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Псковской области 13 мая

Фото Арсения Тимашова

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +14...+19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.

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