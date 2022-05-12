Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Псковской области 13 мая

13 мая по территории Псковской области ночью местами, днем в большинстве муниципалитетов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +14...+19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.