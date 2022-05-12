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Досуг / Погода

Дождливый день ожидается в Псковской области 12 мая

12 мая 2022 года, 10:19

Дождливый день ожидается в Псковской области 12 мая

Фото: Арсений Тимашов

12 мая синоптики прогнозируют в Псковской области облачную погодус прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах есть вероятность гроз, ливней. Ночью местами также ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра. Западный вечер будет дуть с умеренной силой.

Днем воздух в области прогреется до +13...+18 градусов, ночью – до +4...+9 градусов.

В Пскове в дневное время ожидаются кратковременные дожди. Днем температура составит до +14...+16 градусов, ночью – до +6...+8 градусов.

А в Великих Луках днем помимо кратковременных дождей, также возможны грозы и ливни. Ночью пройдут небольшие кратковременные дожди. Воздух днем прогреется до +16...+18 градусов, ночью столбики термометров покажут +7...+9 градусов.

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