Грозы и до +19 градусов ожидаются в Псковской области 12 мая

12 мая по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +14...+19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области ожидается переменная облачность. В ночное время местами, в дневное – в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. Кроме того, местами по территории Псковской области прогнозируются грозы.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.