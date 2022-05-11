Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Грозы и до +19 градусов ожидаются в Псковской области 12 мая

11 мая 2022 года, 18:40

12 мая по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +14...+19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области ожидается переменная облачность. В ночное время местами, в дневное – в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. Кроме того, местами по территории Псковской области прогнозируются грозы.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

83 млн рублей дополнительно выделят Псковской области на строительство школы
На 35,1% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю
Десятилетием науки и технологий объявил Владимир Путин 2022-2031 годы в России
Территорию воинского захоронения на улице Юбилейной благоустроят в Пскове
Подведены окончательные итоги корпоративного забега на эстафете «Псковской правды»
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
С 16 мая на десяти улицах в Пскове временно отключат горячую воду
Студентам псковских сельхозтехникумов предоставят оплачиваемую практику в региональных хозяйствах
Псковичка пострадала в каньоне реки Псахо Адлерского района на майских праздниках

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг