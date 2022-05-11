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Спорт / Соревнования

Подведены окончательные итоги корпоративного забега на эстафете «Псковской правды»

11 мая 2022 года, 17:35

Подведены окончательные итоги корпоративного забега на легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивный праздник состоялся 5 мая. В нём приняли участие 114 команд, в том числе свои сборные выставили 28 предприятий, организаций, учреждений, силовых структур. Для корпоративных команд были подготовлены пять этапов общей протяжённостью 1 тыс. 520 метров. Маршрут проходил по набережной реки Великой в Пскове.

В итоге «золото» завоевала сборная «Королева спорта — лёгкая атлетика». «Серебро» досталось представителям областного Управления Росгвардии, а «бронза» - команде регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Победители получили медали, кубки и грамоты сразу после финиша эстафеты. 

Чествование всех корпоративных команд, участвовавших в забеге, назначено на 13 мая. Представители сборных приглашаются к 10:00 в медиацентр областного медиахолдинга на улице Ленина, 6а для вручения памятных дипломов.  

Подведены окончательные итоги корпоративного забега на эстафете «Псковской правды»

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