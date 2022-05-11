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Досуг / Погода

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня

11 мая 2022 года, 17:10

В ближайшие два дня по Псковской области ожидаются ливневые дожди, на юго-востоке региона – с грозами. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня

Источник: pixabay.com

По её словам, для Псковской области это уже не первые грозы. «В мае они уже были на юге, юго-востоке и северо-востоке региона», – отметила Тала Нещадимова.

Метеоролог также сообщила, что по осадкам май будет близок к климатической норме. В частности, ожидаются кратковременные осадки различной интенсивности. Однако по территории Псковской области они будут идти не каждый день.

Кроме того, Тала Нещадимова отметила, что в ближайшие время в отдельных муниципалитетах региона прогнозируются заморозки.

Днем по территории Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +9...+14 градусов, +12...+17 градусов, в ночное время – +2...+7 градусов. В отдельных районах при прояснениях возможны заморозки.

В целом, по словам Талы Нещадимовой, май прогнозируется близким к климатической норме. «Заморозки в мае для нашего региона – это норма», – подчеркнула метеоролог.

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