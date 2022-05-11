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Транспорт / Инфраструктура

Дорогу «Неелово – Кудина Гора – Печоры» отремонтируют по нацпроекту

11 мая 2022 года, 14:40

На автомобильной дороге «Неелово – Кудина Гора – Печоры» в Псковской области продолжаются ремонтные работы в рамках национального проект «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГБУ ПО «Псковавтодора».

Дорогу «Неелово – Кудина Гора – Печоры» отремонтируют по нацпроекту

Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор»

В настоящее время ведутся ремонтные работы на дорожном участке от 14+000 до 18+470 км в Печорском районе. Подрядная организация приступила к работам по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия, замене водопропускных труб, устранению просадок на обочинах и восстановлению виражей.

Кроме того, в рамках контракта будет произведены укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт автобусных остановок с обустройством павильонов, пандусов, урн и скамеек, укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смеюсь С-11, а также нанесена дорожная разметка краской и термопластиком.

Дорогу «Неелово – Кудина Гора – Печоры» отремонтируют по нацпроекту

Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор»

Заказчиком дорожных работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядная организация – ООО «ДорСтройСервис». На проведение работ выделено 82 млн рублей. Согласно контракту, срок сдачи дорожного объекта – 3 октября 2022 года. 

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