Дорогу «Неелово – Кудина Гора – Печоры» отремонтируют по нацпроекту

На автомобильной дороге «Неелово – Кудина Гора – Печоры» в Псковской области продолжаются ремонтные работы в рамках национального проект «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГБУ ПО «Псковавтодора».

В настоящее время ведутся ремонтные работы на дорожном участке от 14+000 до 18+470 км в Печорском районе. Подрядная организация приступила к работам по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия, замене водопропускных труб, устранению просадок на обочинах и восстановлению виражей.

Кроме того, в рамках контракта будет произведены укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт автобусных остановок с обустройством павильонов, пандусов, урн и скамеек, укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смеюсь С-11, а также нанесена дорожная разметка краской и термопластиком.