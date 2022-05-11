До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 мая

11 мая на территории Псковской области воздух днем прогреется до +17...+22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
11 мая на территории Псковской области воздух днем прогреется до +17...+22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Западный ветер будет дуть с умеренной силой.
В Пскове ожидаются кратковременные дожди. Днем температура составит от +18 до +20 градусов, ночью – от +8 до +10.
В Великих Луках днем существенных осадков не предвидится, ночью пройдут кратковременные дожди. Дневные температуры составят до +20…+22, ночные – до +10...+12 градусов.