Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 мая

11 мая 2022 года, 09:22

11 мая на территории Псковской области воздух днем прогреется до +17...+22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 мая

Фото: Дарья Хваткова

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Западный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове ожидаются кратковременные дожди. Днем температура составит от +18 до +20 градусов, ночью – от +8 до +10.

В Великих Луках днем существенных осадков не предвидится, ночью пройдут кратковременные дожди. Дневные температуры составят до +20…+22, ночные – до +10...+12 градусов.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Комитет по образованию Псковской области поддержал инициативу о сдаче телефонов перед уроком
Псковские кузнецы преподают кузнечное мастерство подросткам
Семиярусный иконостас Троицкого собора в Пскове отреставрируют
Порядка 13 тысяч человек посмотрели лазерное шоу о Петре Великом в Пскове
Пассажир квадрацикла пострадал в ДТП с пьяным водителем в Бежаницком районе
174 красноармейцев перезахоронили в Новосокольническом районе по итогам «Вахты Памяти»
Мужчина погиб в ДТП в Плюсском районе
Еще один пскович умер от коронавируса
116 тысяч псковичей приняли участие в мероприятиях 9 мая

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг