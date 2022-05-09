До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 мая

9 мая по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +9…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3…+2 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.
9 мая по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +9…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3…+2 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется.
Скорость ветра северо-западных, северных направлений составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.