Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 мая

9 мая 2022 года, 09:24

9 мая по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +9…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3…+2 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 мая

Фото Дарьи Хватковой

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется.

Скорость ветра северо-западных, северных направлений составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Около 35 тысяч человек приняли участие в шествиях «Бессмертного полка» в Псковской области
Еще 35 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
В освобожденном Херсоне впервые прошел «Бессмертный полк»
В День Победы 9 мая в Пскове проходят праздничные мероприятия
Шествие «Бессмертного полка» проходит в Пскове
Игорь Иванов: значение Победы не померкнет в наших сердцах
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Победы
Псковичей приглашают на фотовыставку «Шаги Великой Победы»
8 мая в Пскове пройдет акция «Огненная картина войны»

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг