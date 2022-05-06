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Спорт / Соревнования

Сюжет о Эстафете «Псковской правды» можно посмотреть на ГТРК «Псков»

6 мая 2022 года, 14:15

В этом году Эстафета прошла в новой локации - набережная реки Великой. Движение в центре города перекрывать не пришлось. Наши коллеги с ГТРК «Псков» подготовили сюжет о спортивном празднике, посвященном Дню Победы.

«Я думаю, что бегу быстрее всех в классе, - говорит ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии Данила Комендант. – Думаю, смогу попробовать прибежать первым. Попытаюсь рассчитать ровное дыхание и бежать со всей силы».

Опытные спортсмены знают, что на результат влияют не только скорость, но и правильная расстановка на этапах. Важно учесть даже технику передачи палочки.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов, это 114 команд. Забегов несколько, один из самых популярных — корпоративный. Все шансы забрать золото были у Росгвардии, но обойти лидеров — команду «Королевы спорта- Легкая атлетика» -им не удалось.  

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