С 11 мая в Пскове перекроют участок улицы Шестака

Участок улицы Шестака в Пскове перекроют с 11 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 11 по 13 мая в связи с проведением дорожных работ движение автотранспорта будет временно ограничено в районе дома №28 по улице Шестака.

В качестве объезда водителям на время перекрытия участка дороги рекомендуется использовать улицы Генерала Маргелова и Доставалова.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – сообщили в городской администрации.