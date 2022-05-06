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Транспорт / Инфраструктура

С 11 мая в Пскове перекроют участок улицы Шестака

6 мая 2022 года, 13:28

Участок улицы Шестака в Пскове перекроют с 11 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 11 мая в Пскове перекроют участок улицы Шестака

Фото администрации Пскова

С 11 по 13 мая в связи с проведением дорожных работ движение автотранспорта будет временно ограничено в районе дома №28 по улице Шестака.

В качестве объезда водителям на время перекрытия участка дороги рекомендуется использовать улицы Генерала Маргелова и Доставалова.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – сообщили в городской администрации.

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