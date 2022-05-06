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Спорт / Соревнования

Это знаковое событие – Борис Елкин об эстафете «Псковской правды»

6 мая 2022 года, 13:00

Эстафета на призы газеты «Псковская правда» является знаковым событием, посвященным Дню Победы. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин заявил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 6 мая.

Это знаковое событие – Борис Елкин об эстафете «Псковской правды»

Фото Андрея Степанова

Борис Елкин выразил благодарность организаторам за приглашение на «отличное мероприятие». Он подчеркнул, что последние два года в связи с противоковидными ограничениями не удавалось провести городской спортивный забег. В текущем же году, благодаря решению регионального Управления Роспотребнадзора, легкоатлетическая эстафета была проведена в традиционном очном формате.

Глава администрации Пскова отметил, что прошедшее в городе спортивное мероприятие – это знаковое событие, поскольку оно посвящено Дню Победы 9 мая и пропагандирует здоровый образ жизни.

«Атмосфера была приятная. Чувствовалась атмосфера праздника, борьбы и здорового образа жизни. Хорошо, что откликнулось большое количество участников. Надеюсь, что в следующем году их будет больше», – подчеркнул Борис Елкин.

Он также отметил, что благодаря снятию части противоковидных ограничений в городе вновь стало возможным проведение подобных спортивных мероприятий. 

Борис Елкин подчеркнул, что жители и гости города уже соскучились по таким событиям, и уточнил, что с эстафеты «Псковской правды» даже те, кто не победил, уходили довольными и счастливыми.

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