Наталья Спиридонова: Для меня честь поднять флаг на Эстафете Победы

Почетное право поднять флаг РФ на эстафете «Псковской правды» было предоставлено известной псковской спортсменке, чемпионке мира в прыжках в высоту Наталье Спиридоновой, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Для меня это большая честь, что я в своем городе поднимаю флаг. В девстве, когда я училась в школе, я тоже бегала эстафеты в городе. Это здорово!» - отметила спортсменка.

5 мая в Пскове прошла эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в ней приняли 114 команд, в составе которых 730 легкоатлетов.

Хештег мероприятия - #эстафета2022.