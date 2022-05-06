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Спорт

Наталья Спиридонова: Для меня честь поднять флаг на Эстафете Победы

6 мая 2022 года, 13:00

Почетное право поднять флаг РФ на эстафете «Псковской правды» было предоставлено известной псковской спортсменке, чемпионке мира в прыжках в высоту Наталье Спиридоновой, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Наталья Спиридонова: Для меня честь поднять флаг на Эстафете Победы
Чемпионка мира в прыжках в высоту Наталья Спиридонова
Фото Арсения Тимашова

«Для меня это большая честь, что я в своем городе поднимаю флаг. В девстве, когда я училась в школе, я тоже бегала эстафеты в городе. Это здорово!» - отметила спортсменка.

5 мая в Пскове прошла эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в ней приняли 114 команд, в составе которых 730 легкоатлетов.

Хештег мероприятия - #эстафета2022. 

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