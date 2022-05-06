Команда Молодёжного парламента об эстафете «Псковской правды»: Такие мероприятия сплачивают

Такие мероприятия как эстафета на призы газеты «Псковская правд» сплачивают и помогают найти точки соприкосновения. Об этом заявила председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Екатерина Ломанова.

Спортивный праздник, состоявшийся в Пскове 5 мая, стал для первым командным мероприятием для нового созыва Молодёжного парламента. На эстафете его представляла сборная в составе Дениса Зиязова, Алёны Ивановой, Дениса Дмитриева, Марии Каменской и Вячеслава Братчикова.

«Новый состав как единая команда находится на стадии формирования. Мы учимся взаимодействовать друг с другом, и такие мероприятия очень сплачивают и помогают найти точки соприкосновения, чтобы совместно работать дальше», - подчеркнула Екатерина Ломанова.

Эстафета на призы газеты «Псковская правда» является ровесницей Победы в Великой Отечественной войне. Впервые забег по улицам Пскова прошёл в мае 1945 года. Тогда участие в нём приняли 30 спортсменов. В этом году на старт вышли 730 легкоатлетов в составе 114 команд.

В корпоративном забеге вместе со сборной Молодёжного парламента приняли участие 28 команд, которые представляли организации, учреждения, предприятия, силовые структуры региона.