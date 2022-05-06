До +19 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 6 мая

6 мая по территории Псковской области пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет южных направлений умеренный. Дневная температура составит +14…+19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов.

В Пскове прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +17…+19 градусов, в ночное – +5…+7 градусов.

В Великих Луках в этот день существенных осадков не прогнозируется. Дневная температура составит 16…18 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +5…+7 градусов.