ППК показал лучший результат среди шестиклассников в эстафете «Псковской правды»

Команда Псковского педагогического комплекса показала лучший результат среди шестиклассников в 77-ой эстафете на призы газеты «Псковская правда» в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Команда Псковского педагогического комплекса показала лучший результат среди шестиклассников в 77-ой эстафете на призы газеты «Псковская правда» в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Второе место заняла команда Многопрофильного правового лицея №8, а третье завоевали спортсмены Погранично-таможенно-правового лицея.
В зачёте команд шестиклассников выступили 25 сборных или 175 школьников.