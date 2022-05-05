Мужская команда ПсковГУ стала лучшей на своем маршруте в эстафете «Псковской правды»

Эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из немногих мероприятий в России, чья традиция не прерывалась с 1945 года. Впервые эстафета была проведена в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове. С тех пор она повторяется каждый год!