Мужская команда ПсковГУ стала лучшей на своем маршруте в эстафете «Псковской правды»

Спортсмены мужской команды Псковского государственного заняли первое место среди ссузов и вузов ссузов и вузов в 77-ой эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне.
Спортсмены мужской команды Псковского государственного заняли первое место среди ссузов и вузов ссузов и вузов в 77-ой эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне.
«Серебро» завоевали учащиеся Агротехнического колледжа. На третьем месте расположилась ещё одна команда ПсковГУ.
На данном маршруте соревновались 19 сборных, включающих 133 участника, боровшихся за победу в зачёте мужских команд.