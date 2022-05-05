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Спорт

Псковский технический лицей занял первое место в эстафете «Псковской правды»

5 мая 2022 года, 16:55

В забеге учащихся псковских школ 77-ой эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне, выиграла команда Псковского технического лицея.

Псковский технический лицей занял первое место в эстафете «Псковской правды»

Второе место заняли ученики Многопрофильного правового лицея №8. «Бронзу» выиграла команда Псковского педагогического комплекса.

В маршруте №1 участвовали 30 смешанных команд, которые в общем включали 210 человек.

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