Псковский технический лицей занял первое место в эстафете «Псковской правды»

В забеге учащихся псковских школ 77-ой эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне, выиграла команда Псковского технического лицея.
В забеге учащихся псковских школ 77-ой эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне, выиграла команда Псковского технического лицея.
Второе место заняли ученики Многопрофильного правового лицея №8. «Бронзу» выиграла команда Псковского педагогического комплекса.
В маршруте №1 участвовали 30 смешанных команд, которые в общем включали 210 человек.