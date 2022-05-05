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Спорт / Соревнования

Финишировали последние участники эстафеты «Псковской правды»

5 мая 2022 года, 16:24

Финишировали последние участники эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Финишировали последние участники эстафеты «Псковской правды»

5 мая в спортивном празднике приняли участие 114 сборных, в составе которых было более 700 человек.

Победители в семейном забеге уже определены. В нем приняли участие три команды. Первое место заняла семья Рябовых, «серебро» получили Марченковы, «бронзу» – Ковалёвы.

На набережной реки Великой соревновались участники из сборных школ, ссузов и вузов. Все они преодолевали дистанцию 2 тыс. 243 метра, разделенную на семь этапов.

Последними на старт вышли участники корпоративных команды. В этом году в эстафете соревновались 28 сборных, в составе которых насчитывалось 140 человек. Им была предложена дистанция в 1 тыс. 520 метров, разбитая на пять этапов.

Церемония награждения пройдет у подножия Власьевской башни. Призы будут вручать глава администрации Пскова Борис Елкин и главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев.

Финишировали последние участники эстафеты «Псковской правды»
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