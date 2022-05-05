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Спорт

Стартовали основные забеги эстафеты «Псковской правды»

5 мая 2022 года, 15:30

Стартовали основные забеги 77-ой эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне, которая проходит 5 мая в Пскове.

Стартовали основные забеги эстафеты «Псковской правды»

Первый забег был семейным. В нем приняли участие три команды. Самой быстрой оказалась семья Рябовых. Второе место заняли Марченковы, третье – Ковалёвы.

Следующими на старт выйдут участники из сборных школ, ссузов и вузов, которым предстоит пробежать первый этап от Покровской башни.

В 15:30 побежали команды школ и вузов, уже в 15:40 на старт выйдут женские сборные ссузов и вузов, а в 15:50 — мужские. Ровно в 16:00 забег начнется для шестиклассников, которые будут бежать семь этапов общей протяжённостью дистанции 2 тыс. 243 метра.

Стартовали основные забеги эстафеты «Псковской правды»

Последняя группа участников – корпоративные команды – стартует в 16:15. Им предстоит преодолеть дистанцию в 1 тыс. 520 метров, разбитую на пять этапов.

В 2022 году бегут 28 сборных, в составе которых 140 человек. В частности, за победу будут бороться АНОО «Ольгинская гимназия»; ГКУ ПО «ГАПО»; Молодежный парламент при Псковском Собрании депутатов; PRO SPORT; Отделение Пенсионного фонда РФ; пансионат Кривск банка России; ПТС; отделение Центрального банка России; Псковская таможня; ООО «Экокабель»; Телесети; ФИР ПО; команда «Победа»; комитет по туризму Псковской области; комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области; МП г. Пскова «Горводоканал»; администрация Псковской области; Ростелеком; Управление Росгвардии по Псковской области; детский сад «Улыбка»; ООО «Газпром Межрегионгаз Псков»; АО «Газпром газораспределение Псков»; УФССП России но Псковской области; Социальная защита; УЦР иС ПО; Титан-полимер; 76 гв. ДМД; команда «Королева спорта» легкая атлетика.

Стартовали основные забеги эстафеты «Псковской правды»
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