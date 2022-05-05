Стартовали основные забеги эстафеты «Псковской правды»

Стартовали основные забеги 77-ой эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне, которая проходит 5 мая в Пскове.

Первый забег был семейным. В нем приняли участие три команды. Самой быстрой оказалась семья Рябовых. Второе место заняли Марченковы, третье – Ковалёвы.

Следующими на старт выйдут участники из сборных школ, ссузов и вузов, которым предстоит пробежать первый этап от Покровской башни.

В 15:30 побежали команды школ и вузов, уже в 15:40 на старт выйдут женские сборные ссузов и вузов, а в 15:50 — мужские. Ровно в 16:00 забег начнется для шестиклассников, которые будут бежать семь этапов общей протяжённостью дистанции 2 тыс. 243 метра.

