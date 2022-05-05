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Спорт / Соревнования

Определились победители семейного забега на эстафете «Псковской правды»

5 мая 2022 года, 14:57

Первыми в рамках эстафеты на призы газеты «Псковская правда» на старт вышли семейные команды. Их в этому году было всего три. Первый этап пробежали папы, второй — мамы, а последний, самый короткий, - дети. Отметим, что самому юному участнику эстафеты — всего три года.

Определились победители семейного забега на эстафете «Псковской правды»
На фото: участники семейного забега

В итоге самыми быстрыми оказались Рябовы. «Серебро» завоевала семья Марченковых, «бронзу» - семья Ковалёвых. Они уже получили свои награды — грамоты, медали и кубки, а также подарки от партнёров эстафеты.

Определились победители семейного забега на эстафете «Псковской правды»
На фото: участники семейного забега

Теперь к старту готовится основная группа участников. Сейчас они направляются на набережную реки Великой. В 15:30 на дистанцию отправятся студенческие и школьные сборные.

Всего в этом году в эстафете «Псковской правды» участвуют 114 команд, в состав которых входят 730 человек. Это спортивное мероприятие посвящено Победе в Великой Отечественной войне и впервые состоялось в мае 1945 года.  

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