Борис Елкин об эстафете «Псковской правды»: Такие мероприятии позволяют нам вместе сплотиться

«Такие мероприятии позволяют нам вместе сплотиться, с пользой для здоровья, для настроения провести время. Поэтому всем участникам я желаю удачи, успехов и конечно без травм», – сказал глава администрации города Пскова Борис Елкин во время церемонии открытия эстафеты на призы газеты «Псковская правда».

Глава городской администрации надеется, что эта эстафета не завершится никогда. Особое внимание он уделил тому, что спортивное мероприятие приурочено важному для страны дню — 77 годовщине завершения Великой Отечественной войны.

Борис Елкин отметил, что эстафета напоминает о Великой Победе подрастающему поколению, которое возможно не застало своих прадедушек и дедушек, которые бы могли поделиться с ними историями о событиях того времени.

5 мая в Пскове проходит 77-ая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая Победе в Великой Отечественной войне. Ее участниками станут 114 команд, в составе которых 730 легкоатлетов.