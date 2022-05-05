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Спорт

Борис Елкин об эстафете «Псковской правды»: Такие мероприятии позволяют нам вместе сплотиться

5 мая 2022 года, 14:50

«Такие мероприятии позволяют нам вместе сплотиться, с пользой для здоровья, для настроения провести время. Поэтому всем участникам я желаю удачи, успехов и конечно без травм», – сказал глава администрации города Пскова Борис Елкин во время церемонии открытия эстафеты на призы газеты «Псковская правда».

Борис Елкин об эстафете «Псковской правды»: Такие мероприятии позволяют нам вместе сплотиться

Глава городской администрации надеется, что эта эстафета не завершится никогда. Особое внимание он уделил тому, что спортивное мероприятие приурочено важному для страны дню — 77 годовщине завершения Великой Отечественной войны.

Борис Елкин отметил, что эстафета напоминает о Великой Победе подрастающему поколению, которое возможно не застало своих прадедушек и дедушек, которые бы могли поделиться с ними историями о событиях того времени.

5 мая в Пскове проходит 77-ая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая Победе в Великой Отечественной войне. Ее участниками станут 114 команд, в составе которых 730 легкоатлетов.

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