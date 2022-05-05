Максим Андреев: Эстафета «Псковской правды» по-прежнему актуальна и востребована

Он напомнил, что первая эстафета на призы издания состоялась в мае 1945 года, вскоре после Победы в Великой Отечественной войне. Тогда ее маршрут проходил по разрушенному войной Пскову, который еще только начинал восстанавливаться. Максим Андреев подчеркнул, что и спустя 77 лет это спортивное мероприятие не потеряло свою актуальность, о чём свидетельствует большое количество участников.

«Я надеюсь, что эстафета «Псковской правды» и дальше будет жить и многие из вас примут участие в ее столетии, - обратился главный редактор газеты к участникам. - А закончить хочу призывом, который несколько лет назад был официальным хештегом, нашего мероприятия: «Бежим за Победу!»

5 мая в Пскове проходит 77-ая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая Победе в Великой Отечественной войне. Участие в ней примут 114 команд, в составе которых 730 легкоатлетов.

Хештег мероприятия - #эстафета2022