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Досуг / Погода

До +14 градусов и без осадков прогнозируется в Пскове 9 мая

5 мая 2022 года, 13:05

9 мая в Пскове температура воздуха днем будет держаться на отметке +12...+14 градусов, в ночное время возможны небольшие заморозки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Псков» со ссылкой на синоптика Псковского гидрометцентра Елену Давыдову.

До +14 градусов и без осадков прогнозируется в Пскове 9 мая

Фото Дарьи Хватковой

По её словам, в понедельник, 9 мая, по территории Пскова ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. В утреннее время во время Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» ожидается ясная погода.

Как отметила Елена Давыдова, заморозки в ночное время обусловлены попаданием в тыловую часть циклона, который проходит с Атлантики по Северу. При этом, по словам специалиста, до 9 мая на территории Пскова ожидается теплая погода.

«6-го мая местами пройдёт небольшой дождь, но температура воздуха днём по области прогреется до +13...+18 градусов. 7-го днём также возможны небольшие дожди при +20 в отдельных районах», – уточнила она.

Елена Давыдова также подчеркнула, что по территории Псковской области во второй половине мая установится теплая погода. В частности, 17 мая температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +22 градуса.

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