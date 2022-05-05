До +17 градусов обещают псковичам 5 мая

5 мая по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +12…+17 градусов, в ночное – +1…+6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, 5 мая по территории Псковской области прогнозируется переменная облачность. Осадков в регионе в этот день не ожидается. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове температура воздуха днем будет держаться на отметке +14…+16 градусов. Ночью похолодает до +4…+6 градусов. В Великих Луках дневная температура составит +14…+16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3 градусов.