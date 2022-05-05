Порядка 1 км тротуаров оборудуют вдоль улицы Яна Райниса в Пскове

В Пскове вдоль улицы Яна Райниса от железнодорожного моста до Старокорытовской дороги оборудуют порядка 1 км новых тротуаров. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Он отметил, что работы по оборудованию новых тротуаров идут полным ходом. Так, на данный момент подрядная организация устанавливает бортовой камень на участке от улицы Дачной до Дачного переулка. Над теплотрассой в скором времени планируют сделать пешеходного мостика.

На участке от Дачного переулка до Старокорытовской дороги, по словам Бориса Елкина, завершается устройство основания для велосипедной дорожки. Здесь уже установлена подпорная стенка. Она разграничит площадку будущей автобусной остановки и саму велосипедную дорожку.