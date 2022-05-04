До +18 градусов ожидается в Псковской области 7 мая

7 мая в Псковской области воздух прогреется до +18 градусов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Предстоящие дни в регионе будет теплая погода, поделилась метеоролог. Ожидается, что максимальные температуры будут достигать +15…+18 градусов. Ночные температуры также будут выше нуля. Ветер будет южных, юго-западных направлений.

Однако, предупреждает Тала Нещадимова, с 8 по 11 мая в Псковской области температуры понизятся до +12 градусов. Ночью в этот период столбики термометров будут показывать около нуля градусов. Ветер – северных, северо-западных направлений.

С 11 мая в Псковской области вновь начнётся потепление. Спикер сообщила, что воздух воздух будет постепенно прогреваться как днем, так и ночью. Но также будет дуть западный, северо-западный ветер.

Возможные осадки в виде дождя и мокрого снега преимущественно будут выпадать в ночные часы.