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Досуг / Погода

До +18 градусов ожидается в Псковской области 7 мая

4 мая 2022 года, 18:50

7 мая в Псковской области воздух прогреется до +18 градусов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Предстоящие дни в регионе будет теплая погода, поделилась метеоролог. Ожидается, что максимальные температуры будут достигать +15…+18 градусов. Ночные температуры также будут выше нуля. Ветер будет южных, юго-западных направлений.

Однако, предупреждает Тала Нещадимова, с 8 по 11 мая в Псковской области температуры понизятся до +12 градусов. Ночью в этот период столбики термометров будут показывать около нуля градусов. Ветер – северных, северо-западных направлений.

С 11 мая в Псковской области вновь начнётся потепление. Спикер сообщила, что воздух воздух будет постепенно прогреваться как днем, так и ночью. Но также будет дуть западный, северо-западный ветер.

Возможные осадки в виде дождя и мокрого снега преимущественно будут выпадать в ночные часы.

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