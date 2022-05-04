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Транспорт / Инфраструктура

60 новых дорожных знаков с гербами установят в Пскове

4 мая 2022 года, 10:04

В Пскове планируют установить 60 новых дорожных знаков с гербами. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псков. За рулём».

60 новых дорожных знаков с гербами установят в Пскове

Фото: Телеграм-канал «Псков. За рулём»

Новые дорожные знаки «Направление движения по полосам» будут установлены на двойной трос-перетяжке. Их закрепят на 36 металлических стойках, которые также украсят декоративными элементами в виде гербов России и Пскова.

60 новых дорожных знаков с гербами установят в Пскове

Фото: Телеграм-канал «Псков. За рулём»

Дорожные знаки будут установлены перед регулируемыми перекрёстками в Пскове. Так, в скором времени они появятся на пересечении Рижского проспекта с улицей Юбилейной, улицы Юбилейной и улицы Народной, улицы Максима Горького с Рижским проспектом при движении с Ольгинского моста, Октябрьского проспекта с улицей Гагарина, улицы Народной с Рижским проспектом, Октябрьского проспекта с улицей Гражданской, а также улиц Юбилейной и Коммунальной.

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