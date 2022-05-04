60 новых дорожных знаков с гербами установят в Пскове

Новые дорожные знаки «Направление движения по полосам» будут установлены на двойной трос-перетяжке. Их закрепят на 36 металлических стойках, которые также украсят декоративными элементами в виде гербов России и Пскова.

Дорожные знаки будут установлены перед регулируемыми перекрёстками в Пскове. Так, в скором времени они появятся на пересечении Рижского проспекта с улицей Юбилейной, улицы Юбилейной и улицы Народной, улицы Максима Горького с Рижским проспектом при движении с Ольгинского моста, Октябрьского проспекта с улицей Гагарина, улицы Народной с Рижским проспектом, Октябрьского проспекта с улицей Гражданской, а также улиц Юбилейной и Коммунальной.