До +11 градусов прогнозируется в Псковской области 4 мая

4 мая по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +6…+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории Псковской области не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове также без существенных осадков. Дневная температура составит +9…+11 градусов, ночная – -1…-3 градуса. В Великих Луках температура воздуха днем будет держаться на отметке +8…+10 градусов. Ночью похолодает до -2…-4 градусов.