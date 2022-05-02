3 мая в Пскове запустят дополнительные автобусы до кладбища Орлецы-2

3 мая с 9:18 до 14:46 по маршруту №8 «площадь Ленина-Орлецы» будут организованы дополнительные автобусы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс».

От площади Ленина дополнительные автобусы будут отправляться в 9:18; 9:56; 10:14; 10:52; 11:10; 11:48; 12:52; 13:30; 13:45; 14:23; 14:46.

От конечной остановки на кладбище «Орлецы-2» – в 9:47; 10:25; 10:43; 11:21; 11:39; 12:17; 13:18; 13:56; 14:19; 14:49; 15:14.

Также в этот день будут организованы заезды автобуса № 9 на кладбище «Крестовское» от железнодорожного вокзала в 10:10; 11:13; 12:43. Отправление от кладбища – в 12:12; 13:20; 14:21.