Опубликована схема движения городских автобусов в Пскове 9 мая

Схема следования автобусов изменится в связи с тем, что 9 мая с 07.00 и до окончания праздничных мероприятий для общественного транспорта будет закрыто движение на участке Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади, улице Советской от Октябрьской площади до площади Ленина, Октябрьской площади, улице Карла Маркса от площади Ленина до улицы Воровского, площади Ленина, а также Рижскому проспекту от площади Ленина до улицы Максима Горького.

Автобусы №1 и №11 при движении от Вокзала будут следовать по улицам Вокзальной и Гагарина с выездом на Октябрьский проспект, затем по улицам Гражданской, Льва Толстого и Кузнецкой и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Общественный транспорт по маршруту №4, №17, №101 и №116 при движении с Завеличья будет следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького с выездом к площади Победы через Дамбу, затем по улице Гражданской до Октябрьского проспекта и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы №3, №22 и №30 при движении с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улицы Максима Горького, через Дамбу до площади Победы, затем по улице Гражданской до улицы Льва Толстого с выездом на улицу Кузнецкую и далее по основным маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Общественный транспорт №8 и №8а будет следовать через Площадь и улицу Советскую на Вокзал. От Вокзала по улице Советской, площади Победы и улице Яна Райниса. В администрации Пскова уточнили, что время отправления от «Октября» – время отправления от Вокзала. Первый рейс автобуса №8, в 08.57 по направлению в Орлецы, начнет работу с остановки «Центральная городская библиотека».

Автобусы маршрута №14 при движении с Завеличья будут следовать по улице Коммунальной, улице Максима Горького с выездом к площади Победы через Дамбу, затем по Гражданской до Октябрьского проспекта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановочными пунктами.

Общественный транспорт №19 при движении от Цементного склада будет следовать через площадь Победы и улице Советской на Вокзал. Далее от Вокзала по тому же маршруту в сторону Цементного завода.

Первый рейс автобусного маршрута №106 будет начинать работу с остановки «Центральная городская библиотека», далее до площади Победы через Дамбу, затем по улице Гражданской до Октябрьского проспекта и далее по маршруту.

Общественный транспорт №114, №121, №127 и №142 при движении с остановки улицы Рокоссовского будут следовать по Рижскому проспекту с поворотом на улице Народную, затем выезжать на улицу Коммунальную и далее по своим основным маршрутам.

Автобусы №115, №122, №126, №129 и №130 при движении с Автовокзала будут следовать по улице Советской, останавливаться на площади Победы, далее через Дамбу по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Общественный транспорт №116, который работает по маршруту «площадь Ленина – Тямша – площадь Ленина» начнут работу с остановки «Магазин «Маяк»».

Автобусы маршрута №207 «Псков – Печоры» (экспресс) с рейсами от Автовокзала в 09.35 и в 13.35 будут следовать по улицам Вокзальной и Советской до площади Победы, далее по улице Юбилейной до Рижского проспекта и затем по своему основному маршруту в прямом и обратном направлениях.

Схема следования городского транспорта в связи с частичным перекрытием движения автотранспорта также изменится 4, 7 и 8 мая. Ознакомиться с ней можно здесь>>>.