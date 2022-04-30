Движение автотранспорта частично ограничат в Пскове на майских выходных

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 4, 7, 8 и 9 мая в Пскове частично ограничат движение автотранспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

4 и 7 мая с 19.00 и до окончания мероприятий движение автотранспорта будет временно ограничено по Октябрьскому проспекту (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), по улице Советской (от улицы Детской до Октябрьской площади и от Октябрьской площади до площади Ленина), по улице Профсоюзной (от Октябрьской площади до набережной реки Великой), по Октябрьской площади, по улице Карла Марка (от площади Ленина, до улицы Воровского), по улице Ленина (от площади Ленина до улицы Пушкина), а также по Рижскому проспекту (от площади Ленина до улицы Максима Горького) и по набережной реки Великой.

В понедельник, 9 мая, эти же улицы вместе с площадью Ленина перекроют с 07.00 и до окончания мероприятий.

8 мая с 10.45 до 11.30 движение будет временно ограничено на участке улицы Юбилейной от Рижского проспекта до перекрестка с улицей Генерала Маргелова. С 11.45 до 13.00 автотранспорт не сможет проехать по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках. С 15.45 до 17.15 временный запрет движения будет введен на участке улицы Кузнецкой от улицы Калинина до площади Победы.

9 мая с 07.00 до 23.00 для проезда автотранспорта будут закрыты участок улицы Спортивной от Кузнецкой до улицы Гражданской, а также участок улицы Кузнецкой от площади Ленина до Октябрьского проспекта.

Кроме того, 9 мая с 11.00 на время шествия колонны парада и Бессмертного полка ограничат движение на участке Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой. С 16.00 до 20.00 временный запрет движения автотранспорта будет введен на участке улицы Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова.