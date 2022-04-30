До +13 градусов ожидается в Псковской области 30 апреля

30 апреля по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1…6 градусов мороза, сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, 30 апреля по Псковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове в этот день существенных осадков также не прогнозируется. Дневная температура составит +9…+11 градусов. Ночью похолодает до 2…4 градусов ниже нуля.