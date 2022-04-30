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Досуг / Погода

До +13 градусов ожидается в Псковской области 30 апреля

30 апреля 2022 года, 09:56

30 апреля по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1…6 градусов мороза, сообщает Псковский гидрометцентр.

До +13 градусов ожидается в Псковской области 30 апреля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозам синоптиков, 30 апреля по Псковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове в этот день существенных осадков также не прогнозируется. Дневная температура составит +9…+11 градусов. Ночью похолодает до 2…4 градусов ниже нуля.

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