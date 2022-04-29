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Транспорт / Инфраструктура

С 3 по 6 мая в Пскове перекроют перекресток улиц Юбилейной и Коммунальной

29 апреля 2022 года, 17:47

В Пскове с 3 по 6 мая на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной ограничат движение автомобильного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Движение на данном дорожном участке в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено с 3 по 6 мая с 22.00 до 06.00. В качестве объезда перекрестка улиц Коммунальной и Юбилейной рекомендовано использовать Рижский проспект, улицу Народную и улицу Кузбасской дивизии.

«Псковичей и гостей города просят учесть данную информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также выбирать пути объезда», – отметили в пресс-службе муниципалитета.

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