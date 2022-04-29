Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекроют на одни сутки

С 30 апреля по 1 мая в Пскове на участке улицы Карла Маркса пройдут дорожные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.

Подрядчик на участке у дома №8 по улице Карла Марка отремонтирует часть асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы будут проведены в рамках завершения строительства здания по адресу: улица Карла Маркса, 8а.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию. При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков», – отметили в городской администрации.