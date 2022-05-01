Директор Псковских теплосетей: Мы считаем своим долгом принять участие в эстафете, посвящённой Дню Победы

«Мы считаем своим долгом принять участие в легкоатлетической эстафете, которая посвящена Великой Победе», - заявил в беседе с корреспондентом «Псковской правды» руководитель Псковских тепловых сетей Игорь Максимов. Он отметил, что команда предприятия ежегодно участвовала в эстафете на призы газеты «Псковская правда».
На фото: Игорь Максимов
Фото пресс-службы Псковских тепловых сетей.
«К сожалению, в последние два года из-за пандемии не было возможности проводить массовые спортивные мероприятия, но я знаю, что наши сотрудники продолжали заниматься спортом, совершали пробежки», - отметил Игорь Максимов. Он подчеркнул, что со свой стороны, как руководитель теплосетей, всячески поддерживает все инициативы сотрудников, которые связаны со спортом, со здоровым образом жизни. Так, на предприятии созданы волейбольная и футбольная команды, которые регулярно участвуют в соревнованиях разного уровня.
Легкоатлетическая эстафета в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.
Регистрация пройдет 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня подать заявку на участие можно в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.
Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022