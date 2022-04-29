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Досуг / Погода

До +22 градусов ожидается в первой половине мая в Псковской области

29 апреля 2022 года, 08:33

В первой половине мая в Псковской области ожидаются дневные температуры от +13…+18 градусов, в отдельные дни воздух будет прогреваться до +19…+22 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

В первые пять дней будет холоднее – дневные температуры будут около +10…+15 градусов. 

Ночами в первой половине месяца температуры преимущественно будут от +2 до +7 градусов. В отдельные ночи ожидается похолодание до -3…0 градусов.

Во второй половине месяца дневные температуры будут составлять до +17…+22 градусов. В некоторые дни воздух будет прогреваться до +23…+26 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать от +6 до +11 градусов.

На погоду в мае в регионе сильное влияние будут оказывать поля повышенного атмосферного давления, сменяющиеся перифериями циклонов. Данные атмосферные процессов станут причиной дефицита осадков и преобладания дней с выраженным суточным ходом температуры. Температура в общем будет близка к норме. Её среднемесячное значение будет в пределах нормы или на 0,5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозам синоптиков, осадков в мае выпадет 50-90% от нормы.

Временами в последний весенний месяц ветер может усиливаться до 15-18 метров в секунду.

Также из-за неустойчивой погоды возрастает вероятность заболевания ОРЗ и гриппом.

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