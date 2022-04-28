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Транспорт / Инфраструктура

Участок улицы Труда в Пскове перекроют до 8 мая

28 апреля 2022 года, 19:20

До 8 мая в Пскове в связи с проведением ремонтных работ перекроют участок улицы Труда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение автобусом на данном участке сохранится.

Участок улицы Труда в Пскове перекроют до 8 мая

Фото администрации Пскова

Подрядная организация на дорожном полотне от дома №4 до пешеходного светофора у дома №18 по улице Труда выполнит фрезерование старого покрытия и приступит к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Работы на данном участке автомобильной дороги проводятся в рамках ремонта улицы Труда по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда», – обратились к водителям в городской администрации и призвали обращать внимание на требования установленных дорожных знаков.

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