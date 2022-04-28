Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Дождь и мокрый снег прогнозируются в Псковской области 29 апреля

28 апреля 2022 года, 18:40

29 апреля по территории Псковской области в дневное время пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Дождь и мокрый снег прогнозируются в Псковской области 29 апреля

Фото Арсения Тимашова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночное время по территории региона ожидаются небольшие осадки.

Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +7...+12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3...+2 градусов.

Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Двум псковским медикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»
Участок улицы Труда в Пскове перекроют до 8 мая
Еще 58 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
В Великих Луках утвердили границы объединенной зоны охраны исторического центра
Команда псковского Центробанка планирует улучшить результаты на эстафете «Псковской правды»
С 1 июня в Псковской области вступит в силу обновленный Устав региона
Бюджет Псковской области вырос почти на 3 млрд рублей
Псковичей приглашают принять участие в проекте «Минута памяти»
Сейчас нужно работать оперативнее – Александр Котов о работе псковских антимонопольщиков

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг