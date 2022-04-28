Дождь и мокрый снег прогнозируются в Псковской области 29 апреля

29 апреля по территории Псковской области в дневное время пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночное время по территории региона ожидаются небольшие осадки.

Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +7...+12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3...+2 градусов.

Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.