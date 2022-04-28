Команда псковского Центробанка планирует улучшить результаты на эстафете «Псковской правды»

Команда псковского Центробанка планирует улучшить свои результате на эстафете «Псковской правды», которая пройдет в Пскове 5 мая. Об этом нашему изданию сообщил председатель спортивного комитета псковского отделения Банка России Валерий Фролов.

По его словам, сотрудники псковского Центробанка на протяжении многих лет с большим интересом наблюдают за проведением легкоатлетической эстафеты «Псковской правды». Валерий Фролов отметил, что спортсмены отделения принимали участие в соревнованиях, проходивших в Пскове в 2019 году. Тогда в корпоративном забеге они заняли 24 место из 58 команд.

«Во время пандемии с учетом ограничений многие наши коллеги индивидуально занимались легкой атлетикой и другими видами спорта. Сейчас команда уже сформирована и настроена на то, чтобы в этом году улучшить свой результат», – подчеркнул заместитель управляющего псковского отделения Банка России.