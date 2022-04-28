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Спорт / Соревнования

Команда псковского Центробанка планирует улучшить результаты на эстафете «Псковской правды»

28 апреля 2022 года, 17:03

Команда псковского Центробанка планирует улучшить свои результате на эстафете «Псковской правды», которая пройдет в Пскове 5 мая. Об этом нашему изданию сообщил председатель спортивного комитета псковского отделения Банка России Валерий Фролов.

Команда псковского Центробанка планирует улучшить результаты на эстафете «Псковской правды»

Фото Александра Сидоренко

По его словам, сотрудники псковского Центробанка на протяжении многих лет с большим интересом наблюдают за проведением легкоатлетической эстафеты «Псковской правды». Валерий Фролов отметил, что спортсмены отделения принимали участие в соревнованиях, проходивших в Пскове в 2019 году. Тогда в корпоративном забеге они заняли 24 место из 58 команд.

«Во время пандемии с учетом ограничений многие наши коллеги индивидуально занимались легкой атлетикой и другими видами спорта. Сейчас команда уже сформирована и настроена на то, чтобы в этом году улучшить свой результат», – подчеркнул заместитель управляющего псковского отделения Банка России.

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