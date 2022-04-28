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Досуг / Погода

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 апреля

28 апреля 2022 года, 09:55

28 апреля на территории Псковской области днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, ночью температура опустится до -3...+2 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 апреля

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность. День пройдет без существенных осадком, а ночью местами может пройти небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений будет дуть с умеренной силой.

В Пскове днем осадков не ожидается, ночью они будут небольшими. Днем температура будет от +8 до +10 градусов, ночью – от 0 до +2 градусов.

В Великих Луках весь день без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +8...+10 градусов, ночью похолодает и столбики термометров покажут до -1...-3 градусов.

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