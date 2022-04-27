Андрей Маковский: Чемпионат Мира и Европы без наших спортсменов не является чемпионатом по своей сути

«Мы должны открыто говорить, что чемпионат Мира и Европы без наших спортсменов не является чемпионатом по своей сути!» – заявил «Псковской правде» депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

По его словам, в последнее время российских спортсменов стали активно исключать из спортивных соревнований по надуманным причинам. Андрей Маковский уточнил, что изначально спортивные ассоциации и спортивные соревнования задумывались как место, в рамках которых на спортивные арены переключалась бы состязательность с полей сражений.

«Спорт – это мир! Мир в прямом смысле слова. Но сейчас спорт используют как оружие в гибридной войне, – подчеркнул депутат Псковского областного Собрания. – Мысль западных партнеров очень проста: Если ваша страна не подчинятся западной агрессии, если у вашей страны есть собственное мнение и даже суверенитет, то тогда вы будете исключены из спортивных мероприятий».

Андрей Маковский отменил, что подобные действия делаются западными странами для того, чтобы посеять в российском обществе недовольство и навязать мнение, якобы наша страна изолирована. Он подчеркнул, что подобная тактика изначально провальная, из-за которой Запад сможет получить лишь «недосоревнования».

«Любой чемпионат Мира по любому виду спорта, любой чемпионат Европы в случае, если спортсмены исключаются по политическому принципу, становится просто местечковым чемпионатом. Безусловно, Россия не должна признавать такие мероприятия и победителей таких соревнований. Мы должны открыто говорить, что чемпионат Мира и Европы без наших спортсменов не является чемпионатом по своей сути!» – заявил депутат Псковского областного Собрания.

Он отметил, что с такой позицией Великобритания и США для того, чтобы радоваться победам во всех дисциплинам, могут исключить самых сильных спортсменов из всех стран мира по разным видам спорта. Спикер также сообщил, что в настоящее время западных партнеров перестало интересовать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое дискриминирует российских спортсменов.

«Сейчас нам нужно усилить спортивное движение в стране, дать нашим спортсменам новые стимулы, проводить соревнования с дружественными странами, которые сохраняют демократические принципы в спорте. Возможно, расширить чемпионаты по футболу, хоккею, баскетболу», – подчеркнул Андрей Маковский и уточнил, что на данным момент стоит обратить внимание на спортивные ассоциации из Азии.

Депутат Псковского областного Собрания также отметил, что в фигурном катании, хоккее, биатлоне, лыжах, шахматах, борьбе и теннисе сборная Российской Федерации из всех мировых команд «безусловно лучшая».

«Я не ошибся – мы лучшие! Если бы не «игра» WADA, мы бы доминировали в этих видах спорта на постоянной основе. Важно сохранить и развить наши спортивные школы. Нашим спортсменам нужен стимул и этим стимулом должны стать общественное признание и престижные российские турниры», – заключил депутат Андрей Маковский.

Ранее организаторы крупных международных турниров и международные спортивные организации в массовом порядке перестали допускать российских спортсменов до соревнований. Согласно данным ВЦИОМ, 90% россиян считают недавние отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях в той или иной степени несправедливыми, три четверти опрошенных (74%) заявили о безусловной несправедливости, а 5% подчеркнули, что данное решение было принято справедливо.

Кроме того, более половины граждан (63%) подчеркнули, что российские спортсмены поступают правильно, когда в ответ на просьбу публично выразить оценку спецоперации самостоятельно отказываются от участия в соревнованиях. Каждый пятый респондент (20%) назвал данный поступок скорее неправильным, а 17% затруднились дать ответ.