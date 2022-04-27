Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До -7 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 28 апреля

27 апреля 2022 года, 18:40

28 апреля по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6...+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2...-7 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории Псковской области 28 апреля не прогнозируется.

Ветер северо-западных, западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Хакеры взломали сайт администрации Пскова
Почти 60 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки
Андрей Маковский: Чемпионат Мира и Европы без наших спортсменов не является чемпионатом по своей сути
Делегация из Псковской области принимает участие в Международном экономическом форуме в Белоруссии
В Пскове полицейские провели спасательную операцию по переводу бобра через дорогу
Профсоюзы организовали конкурс на знания правил охраны труда
Список партнеров расширился у великолукского завода «Импульс»
Псковским родителям рассказали, как оградить детей от взрослого контента
Число пунктов временного размещения беженцев из ЛДНР и Украины увеличили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг