До -7 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 28 апреля

28 апреля по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6...+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2...-7 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории Псковской области 28 апреля не прогнозируется.

Ветер северо-западных, западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.