На майские праздники в Пскове изменится расписание движения общественного транспорта

На майские праздники, с 29 апреля по 10 мая, в Пскове изменится расписание движения городского общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

С 4 по 6 мая движение общественного транспорта, выполняющего городские перевозки, будет осуществляться по расписаниям рабочего дня. По расписаниям выходного дня автобусы будут следовать с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая.

В Радоницу, 3 мая, в Пскове организуют движение дополнительных автобусов по маршруту №8 «площадь Ленина – Орлецы», а также заезды на кладбище «Крестовское» автобуса маршрута №9 «Вокзал – Подборовье». От Вокзала он будет отправляться в 10.10, 11.13 и 12.43, от кладбища: в 12.12, 13.20 и 14.21.

С 30 апреля движение городского транспорта, осуществляющего движение на садоводческие товарищества по выходным дня вводится летнее расписание, с 4 мая – по рабочим дням. 30 апреля, а также 1, 7 и 8 мая автобусы будут следовать по расписаниями субботнего дня, 3 и 10 мая – по расписаниям воскресного дня.

По рабочим дням движение автобусов на садоводческие товарищества будет осуществляться с 4 по 6 мая. 2 и 9 мая движение городского транспорта осуществляться не будет.

О том, как на майские праздники изменится режим работы общественного транспорта, который осуществляет пригородные и международные перевозки, читайте на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».