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Досуг / Погода

До +17 градусов прогнозируется в Псковской области в первые дни мая

27 апреля 2022 года, 14:34

В первые дни мая в отдельных районах Псковской области воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Псков» со ссылкой на синоптика Псковского гидрометцентра Елену Давыдову.

До +17 градусов прогнозируется в Псковской области в первые дни мая

Фото Дарьи Хватковой

По её словам, в первый майский день в регионе ожидается сухая и теплая погода. 1 и 2 мая воздух в отдельных районах Псковской области в дневное время прогреется до +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1...+4 градусов. В эти дни, как отметила синоптик, по территории региона существенных осадков не прогнозируется.

«С 4-5-го мая возможны небольшие дожди и понижение температуры воздуха до +12 градусов», – сообщила Елена Давыдова и уточнила, что до 1 мая в регионе ожидаются ночные заморозки до -5 градусов. 

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