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Досуг / Погода

До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 27 апреля

27 апреля 2022 года, 10:10

27 апреля в Псковской области днем воздух прогреется до +5...+10 градусов. Об этом сообщает Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 27 апреля

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность. День пройдет без существенных осадков. Северный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове в дневное время воздух прогреется до +6...+8 градусов.

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