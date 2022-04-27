До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 27 апреля

27 апреля в Псковской области днем воздух прогреется до +5...+10 градусов. Об этом сообщает Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность. День пройдет без существенных осадков. Северный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове в дневное время воздух прогреется до +6...+8 градусов.