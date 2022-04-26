52 экипажа из России и Белоруссии приедут на ралли «Голубые озёра» в Псковскую область

Заявки на участие в восьмом этапе Кубка России, 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Голубые озёра — 2022» подали 52 экипажа. Об этом «Псковской правде» сообщил президента Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. «Для этой гонки такое количество участников, конечно, не рекорд, но среди этапов Кубка России — мы лидеры», - подчеркнул он. Максимальное количество экипажей, которые принимали участие в конке «Голубые озёра» - 92.



В этом году на трассу, которая проходит по дорогам Пустошкинского района, выйдут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Владимира, Екатеринбурга, Челябинска, Петрозаводска, Перми, Тулы, Казани, Кирова, Комсомольска-на-Амуре, Краснодара, городов Ленинградской, Московской и Челябинской области. Также на псковскую гонку приедут пилоты из Белоруссии. Псковскую область представят два экипажа — Павел Захарченко (Псков) и Борис Баденщенков (Великие Луки), Ольга Стебихова (Псков) и Полина Лучун (Санкт-Петербург).