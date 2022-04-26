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Спорт / Соревнования

52 экипажа из России и Белоруссии приедут на ралли «Голубые озёра» в Псковскую область

26 апреля 2022 года, 16:48

Заявки на участие в восьмом этапе Кубка России, 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Голубые озёра — 2022» подали 52 экипажа. Об этом «Псковской правде» сообщил президента Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. «Для этой гонки такое количество участников, конечно, не рекорд, но среди этапов Кубка России — мы лидеры», - подчеркнул он. Максимальное количество экипажей, которые принимали участие в конке «Голубые озёра» - 92.

52 экипажа из России и Белоруссии приедут на ралли «Голубые озёра» в Псковскую область

Фото Елены Лешкиной

В этом году на трассу, которая проходит по дорогам Пустошкинского района, выйдут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Владимира, Екатеринбурга, Челябинска, Петрозаводска, Перми, Тулы, Казани, Кирова, Комсомольска-на-Амуре, Краснодара, городов Ленинградской, Московской и Челябинской области. Также на псковскую гонку приедут пилоты из Белоруссии.

Псковскую область представят два экипажа — Павел Захарченко (Псков) и Борис Баденщенков (Великие Луки), Ольга Стебихова (Псков) и Полина Лучун (Санкт-Петербург).

52 экипажа из России и Белоруссии приедут на ралли «Голубые озёра» в Псковскую область

Олег Мыслевич отметил, что «Голубые озёра» станет первой гравийной гонкой в этом сезоне Кубка России. Соревнования пройдут 1 мая. Экипажам предстоит преодолеть более 180 километров, из которых порядка 80 километров — общая протяжённость скоростных участков. Трасса гонки претерпела изменения — первые два скоростных участка организаторы «развернули» - их участники проедут в противоположном направлении, чем в прошлом году. «Обратное направление — для ралли — это уже совсем другая трасса», - пояснил председатель федерации автоспорта. В продолжении гонщиков ждёт самый длинный спецучасток «Кабош». Его протяжённость составляется 28 километров.

Стартует ралли в 10:00 1 мая. А вот запланированное на 13:30 официальное открытие соревнований организаторы перенесли на 19:00 30 апреля. Такое решение принято в связи с ремонтом центральной площади в Пустошке, где оно должно было состоятся. При этом на церемонию открытия пилоты прибудут без своих автомобилей. Финиш первого экипажа запланирован на 17:30. Вечером в том же день пройдёт награждение победителей. 

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