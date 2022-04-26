До +9 градусов прогнозируется в Псковской области 27 апреля

27 апреля по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +4...+9 градусов. В ночное столбики термометров опустятся до -2...+3 градусов, сообщили «Псковской правде» в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области ожидается переменная облачность. В ночное время по территории региона пройдут небольшие осади в виде дождя и мокрого снега. Днем существенных осадков не прогнозируется.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.