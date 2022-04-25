Псковские спортсмены успешно стартовали на всероссийских соревнованиях по гребному спорту в Ростове-на-Дону

Сборная Псковской области по гребному плаванию успешно стартовала на всероссийских соревнованиях, серия которых проходила на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Псковский спортсмен Александр Матвеев на всероссийских соревнованиях «Донская регата» одержал победу на дистанции 2 тыс. метров в двойках распашных без рулевого. Еще одну золотую медаль он завоевал на дистанции 2 тыс. метров в восьмерке с рулевым на всероссийских соревнованиях «Кубок Федерации гребного спорта России».

В администрации Псковской области напомнили, что ранее по поручению губернатора региона Михаила Ведерникову для Александра Матвеева была приобретена профессиональная лодка-одиночка экстра-класса. Средства на закупку нового оборудования были выделены из резервного областного фонда. Лодку приобрели с целью улучшения качества тренировок перспективного юниора, который состоит в команде сборной России.