Псковские спортсмены успешно стартовали на всероссийских соревнованиях по гребному спорту в Ростове-на-Дону

Сборная Псковской области по гребному плаванию успешно стартовала на всероссийских соревнованиях, серия которых проходила на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Сборная Псковской области по гребному плаванию успешно стартовала на всероссийских соревнованиях, серия которых проходила на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Псковский спортсмен Александр Матвеев на всероссийских соревнованиях «Донская регата» одержал победу на дистанции 2 тыс. метров в двойках распашных без рулевого. Еще одну золотую медаль он завоевал на дистанции 2 тыс. метров в восьмерке с рулевым на всероссийских соревнованиях «Кубок Федерации гребного спорта России».
В администрации Псковской области напомнили, что ранее по поручению губернатора региона Михаила Ведерникову для Александра Матвеева была приобретена профессиональная лодка-одиночка экстра-класса. Средства на закупку нового оборудования были выделены из резервного областного фонда. Лодку приобрели с целью улучшения качества тренировок перспективного юниора, который состоит в команде сборной России.
Псковские спортсмены Максим Кабанен и Илья Безлук на всероссийских соревнованиях «Регата на призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева» завоевали бронзовую медаль среди девушек и юношей до 19 лет в двойке распашной. В четверке распашной Максим Кабанен занял первое место. Илья Безлук в восьмерке распашной с рулевым выиграл золотую медаль. Дистанция заездом составила 2 тыс. метров.
В региональной администрации подчеркнули, что всероссийские соревнования по гребному спорту в Ростове-на-Дону являются отборочным этапом для дальнейшей спортивной подготовки в составе сборной команды России.
На данный момент гребцы из Псковской области готовятся к международным соревнованиям – «61-й Большой Московской Регате». Тренируют спортсменов Сергей Николаев и Сергей Матвеев.