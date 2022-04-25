Из-за ремонта Рижского проспекта в Пскове изменятся схемы движения городских автобусов

Схемы движения городских автобусов в Пскове изменятся с 26 апреля из-за ремонта Рижского проспекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с ремонтными работами на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове, которые будут проводиться с 22.00 до 06.00, начиная с 26 апреля, изменятся схемы движения городских автобус №2, №3, №4, №6, №17 и №116.

В частности, автобусы городских маршрутов №2, №3, №4 и №17 будут следовать от улицы Рокоссовского по Коммунальной до улицы Народной, далее направо до Рижского проспекта с выездом на основной маршрут. На время работ остановки «Библиотека им. Григорьева», «Юбилейная», «Универмаг» и «магазин Маяк» упраздняются.

Автобусы №3 и №4 при движении от площади Ленина будут ехать от Рижского проспекта до улицы Народной, далее направо до улицы Коммунальной, налево до улицы Юбилейной с выездом на основной маршрут. Автобусы №2 будут следовать от улицы Народной до улицы Коммунальной, далее налево до улицы Юбилейной с выездом на привычный маршрут. Остановка городского транспорта на остановочных пунктах «магазин Маяк» и «Юбилейная» осуществляться не будет.

Автобусы городского маршрута №6 при движении от улицы Рокоссовского будут ехать по улице Коммунальной до улицы Народной, далее направо по улице Народной до улицы Юбилейной с выездом на основной маршрут в прямом и обратном направлении. Остановки «Библиотека им. Григорьева», «Рижский проспект» и «10-я школа» на время ремонтных работ упраздняются.

Автобусы №17 при движении от площади Ленина будут следовать по Рижскому проспекту до улицы Народной, затем направо до улицы Коммунальной, далее налево по улице Западной, затем налево до Рижского проспекта с выездом на основной маршрут. Остановка городского транспорта на остановочных пунктах «магазин Маяк», «Юбилейная» и «Западная» осуществляться не будет.

Автобусы городского маршрута №116 при движении из Тямши будут следовать по Рижскому проспекту до улицы Рокоссовского, заметом налево до улицы Коммунальной, далее по улицы Коммунальной и Народной , затем направо до Рижского проспекта с выездом на маршрут в прямом и обратном направлении. На время дорожных работ остановки «Телецентр», «Западная», «Юбилейная», «Универмаг» и «магазин Маяк» упраздняются.