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Транспорт / Инфраструктура

С 26 по 30 апреля по ночам будет закрыто движение на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове

25 апреля 2022 года, 11:03

С 26 по 30 апреля с 22:00 до 08:00 будет закрыто движение автомобилей на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Данный участок дороги будут ремонтировать.

С 26 по 30 апреля по ночам будет закрыто движение на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове

Фото: Дарья Хваткова

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для объезда рекомендуется использовать улицы Шестака, Доставалова и Народную.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – сообщили в пресс-службе.

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