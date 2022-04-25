С 26 по 30 апреля по ночам будет закрыто движение на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове

С 26 по 30 апреля с 22:00 до 08:00 будет закрыто движение автомобилей на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Данный участок дороги будут ремонтировать.